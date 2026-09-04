Bulandshahar News: अस्पताल में आत्महत्या के प्रयास मामले में शासन ने मांगी रिपोर्ट

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सदर तहसील क्षेत्र के एक गांव निवासी 50 वर्षीय टीबी रोगी की हालत बिगड़ने पर परिजन 29 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के नए भवन की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। जांच के बाद उन्हें चतुर्थ तल पर मेडिकल वार्ड में भर्ती कर लिया गया। 31 अगस्त को मरीज के साथ तीमारदार न होने पर अंगौछे से फंदा बनाकर जान देने का प्रयास किया। ऐसा करते हुए एक कर्मचारी ने देख लिया और शोर मचा दिया। इस पर अन्य कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर किसी तरह फंदा खोला। घटना के बाद परिजन उसे घर लेकर चले गए थे।कोटस्टाफ ने मरीज की जान बचाई और परिजनों व पुलिस को मामले की सूचना दी थी। इससे संबंधित जानकारी शासन को भी भेजी जा रही है। - डॉ. धीर सिंह, चिकित्सा अधीक्षक मेडिकल कॉलेज