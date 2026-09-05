Bulandshahar News: गंगा उफान पर, अहार क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा कटान, बह रही जमीन और पेड़

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कटान के कारण वन विभाग और किसानों की जमीन गंगा में समा रही है। किनारे लगे पेड़ भी पानी में बह रहे हैं। सिद्ध बाबा की प्रतिमा भी कटान की जद में है, जिससे किसान चिंतित हैं। अनूपशहर में भी जलस्तर तेजी से घाटों को पार कर रहा है। प्रशासन ने खादर क्षेत्र के ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। एई ड्रेनेज अमित किशोर ने बताया कि बिजनौर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बृहस्पतिवार को 74,503 क्यूसेक और शुक्रवार को 93,805 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था।नरौरा गंगा बैराज पर तीन दिन बाद जलस्तर में वृद्धि हुई है। शनिवार को 3,218 क्यूसेक की वृद्धि के साथ 87,053 क्यूसेक पानी डाउनस्ट्रीम में छोड़ा गया। शुक्रवार को यह निकासी 83,835 क्यूसेक थी। जल लेखा सहायक देवेश कुमार ने बताया कि जलस्तर सामान्य फ्लड श्रेणी में है। इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेजी जा रही है।