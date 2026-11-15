Bulandshahar News: बूंदाबांदी भी नहीं धो पाई शहर की हवा में घुला प्रदूषण, सांसों पर संकट बरकरार

विज्ञापन

--

--

मौसम में बदलाव व सड़कों पर धूल उड़ने, कूड़ा-कचरा जलने समेत अन्य कारणों से पिछले कई दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़ रहा है। एक नवंबर से लगातार शहर और खुर्जा का एक्यूआई खराब श्रेणी के साथ बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। अब पिछले छह दिनों से शहर का एक्यूआई खराब श्रेणी में बना हुआ है। रविवार सुबह को नगर समेत जिलेभर में बूंदाबांदी हुई। बूंदाबांदी होने के बाद लोगों को प्रदूषण की परत छंटने और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में राहत मिलने की उम्मीद थी। लेकिन शहर और खुर्जा का एक्यूआई खराब श्रेणी में ही शामिल रहा। वहीं, शहर की काली नदी रोड, स्याना अड्डा समेत कई स्थानों पर शनिवार रात कूड़ा जलाया गया। इससे उठने वाला धुआं वातावरण में प्रदूषण बढ़ा रहा है। ऐसे में बूंदाबांदी के बावजूद लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हुई। वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रविवार को जारी हुए बुलेटिन में बुलंदशहर का 207 और खुर्जा का 205 औसत एक्यूआई मापा गया।पिछले एक सप्ताह का एक्यूआईतारीख : बुलंदशहर : खुर्जा10 नवंबर : 263 : 26011 नवंबर : 273 : 29912 नवंबर : 243 : 30413 नवंबर : 279 : 24514 नवंबर : 248 : 26015 नवंबर : 207 : 205नोट : यह आंकड़े सीपीसीबी की वेबसाइट से लिए गए हैं।कोटबूंदाबांदी से एक्यूआई में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में बदलाव, हवा की गति मंद होने और कोहरा पड़ने के कारण भी एक्यूआई खराब श्रेणी में बना हुआ है। - क्षितीश पटेल, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड