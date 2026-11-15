Bulandshahar News: गढ़ गंगा मेले के लिए निजी बस संचालक चलाएंगे बसें

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कार्तिक गंगा मेले को लेकर अनूपशहर के लिए जहां उप्र परिवहन निगम की बसों का 20 नवंबर से संचालन बढ़ जाएगा। तो वहीं, गढ़ गंगा मेले के लिए गढ़ डिपो की बसों का संचालन होगा। इन बसों की संख्या कम रहने पर श्रद्धालुओं को गंगाघाट तक पहुंचाने के लिए इस बार भी निजी बसों से सफर करना पड़ेगा। इसको लेकर निजी बस संचालक तैयारियों में जुट गए हैं। अभी बुलंदशहर से गढ़ के लिए प्रत्येक 15 से 20 मिनट पर बस को रवाना किया जा रहा है।कार्तिक पूर्णिमा से पूर्व बसों के फेरे बढ़ाने के लिए प्रत्येक 10 मिनट पर रवाना होगी। स्याना-गढ़ यूनियन अध्यक्ष जागेश चौहान ने बताया कि गढ़ व ब्रजघाट के लिए 21 नवंबर से 24 नवंबर तक प्रतिदिन 73 बसों का निरंतर संचालन होगा। बुलंदशहर के स्याना बस अड्डे से प्रत्येक 10 मिनट पर बस गढ़ के लिए रवाना की जाएगी। 23 नवंबर को बसों का संचालन देर रात तक जारी रहेगा। ऐसे में यात्री 23 नवंबर को किसी भी समय निजी बसों से सफर कर सकते हैं। जो बुलंदशहर से चलकर गढ़ प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थान तक छोड़ेंगी।