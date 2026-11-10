यूपी: पानी को लेकर खूनी संघर्ष, बुजुर्ग की हत्या कर शव मिट्टी में दबाया; हमले में घायल तीन की हालत गंभीर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 10 Nov 2026 01:29 PM IST
सार
बुलंदशहर के डिबाई में पानी को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। आरोपियों ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। इसके बाद शव को मिट्टी में दबा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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विस्तार
बुलंदशहर के डिबाई थाना इलाके के गांव उदयपुर कला में देर रात खेत में पानी लगाने को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। कल्याण सिंह (64) पर कसिया और हथौड़ी से हमला कर मौके पर मौत के घाट उतार दिया गया।
इसके बाद आरोपियों ने शव को एक फुट खेत की मिट्टी में ही दबा दिया गया। जानकारी पर परिजन पहुंचे तो आरोपियों ने तीन महिलाओं सहित सात लोगों को घायल कर दिया। जिसमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।
बताया गया है कि आरोपी कलुआ पुत्र भीगंबर ने ग्राम पंचायत की जगह पर कब्जा किया हुआ है। पांच दिन पूर्व चकरोड डाली गई थी, उसी की रंजिशन झगड़ा बताया जा रहा है।
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पुलिस ने मृतक को गंभीर घायल बताकर सीएचसी से अलीगढ़ रेफर कर दिया तथा शव का अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हो रहा है। आरोपी कलुआ, सागर, राहुल, बादाम, अजय, पदमा, रवि, महेश बताए जा रहे हैं। घायलों में प्रमोद, जितेंद्र, इतवारी, लाल सिंह, प्रेमपाल, पुष्पा देवी, उर्मिला देवी, गीता देवी हैं।
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इसके बाद आरोपियों ने शव को एक फुट खेत की मिट्टी में ही दबा दिया गया। जानकारी पर परिजन पहुंचे तो आरोपियों ने तीन महिलाओं सहित सात लोगों को घायल कर दिया। जिसमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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बताया गया है कि आरोपी कलुआ पुत्र भीगंबर ने ग्राम पंचायत की जगह पर कब्जा किया हुआ है। पांच दिन पूर्व चकरोड डाली गई थी, उसी की रंजिशन झगड़ा बताया जा रहा है।
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पुलिस ने मृतक को गंभीर घायल बताकर सीएचसी से अलीगढ़ रेफर कर दिया तथा शव का अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हो रहा है। आरोपी कलुआ, सागर, राहुल, बादाम, अजय, पदमा, रवि, महेश बताए जा रहे हैं। घायलों में प्रमोद, जितेंद्र, इतवारी, लाल सिंह, प्रेमपाल, पुष्पा देवी, उर्मिला देवी, गीता देवी हैं।