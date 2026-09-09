Bulandshahar News: जमीन बेचने के विवाद में दिव्यांग दुकानदार ने गोली मारकर की आत्महत्या, स्कूटी से मिला सुसाइड नोट

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गांव भड़ौली निवासी रामकुमार शर्मा के दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र मुकेश शर्मा बुलंदशहर में दुकान चलाता है, जबकि छोटा पुत्र अमित शर्मा दिव्यांग था और गांव में ही परचून की दुकान चलाता था। परिवार के पास करीब 25 बीघा जमीन है। बताया जा रहा है कि कारोबार में नुकसान के कारण मुकेश पर लाखों रुपये का कर्जा हो गया था। कर्ज उतारने के लिए मुकेश पिता पर अपने साथ-साथ अमित के हिस्से की जमीन बेचने का भी दबाव बना रहा था। अमित अपने हिस्से की जमीन बेचने के खिलाफ था, जिसको लेकर घर में काफी दिनों से गृह क्लेश चल रहा था। सोमवार को अमित दुकान का सामान लेने के लिए बुलंदशहर आया था। रात करीब नौ बजे वहां से वापस लौटने के बाद वह गांव के पास खेत के किनारे गया और 315 बोर के तमंचे से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर राहगीर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची।पुलिस ने शव की शिनाख्त कर मौके से 315 बोर का तमंचा, एक खोखा, मृतक की जेब से एक जिंदा कारतूस व मोबाइल फोन बरामद किया। जांच के दौरान अमित की स्कूटी से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि उसके मरने के बाद उसकी पूरी जमीन उसकी पत्नी मीनू के नाम कर दी जाए। सीओ सिटी प्रखर पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। प्रथम दृष्टया मामला गृह क्लेश में आत्महत्या का है। पुलिस हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।