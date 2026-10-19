Bulandshahar News: सुबह ऊंचागांव में छाया घना कोहरा, दृश्यता रही 50 मीटर
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:37 AM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 02:37 AM IST
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बुलंदशहर/ऊंचागांव। आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में छाने वाला घना कोहरा इस बार अक्तूबर में ही देखने को मिला। रविवार सुबह ऊंचागांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा छाने से जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह पांच से आठ बजे तक दृश्यता घटकर करीब 50 मीटर रह गई।
नरसेना-ऊंचागांव मार्ग पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। साइकिल और बाइक सवारों को सबसे अधिक परेशानी हुई। खेतों में दूर तक कोहरे की सफेद चादर बिछी नजर आई। ग्रामीण पंकज कुमार, गौरव और राजेश ने बताया कि अक्तूबर में ऐसा घना कोहरा असामान्य है। सुबह करीब आठ बजे के बाद धूप निकलने पर कोहरा छंट गया और जनजीवन सामान्य हुआ। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हुई तो लोगों को गर्मी का भी एहसास हुआ।
पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 51 प्रतिशत और हवा की गति करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक रेशु सिंह के अनुसार, ऊंचागांव क्षेत्र में गंगा और नहर गुजरने से दिन में गर्मी और रात को ठंडक के कारण यह कोहरा बना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
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नरसेना-ऊंचागांव मार्ग पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा। साइकिल और बाइक सवारों को सबसे अधिक परेशानी हुई। खेतों में दूर तक कोहरे की सफेद चादर बिछी नजर आई। ग्रामीण पंकज कुमार, गौरव और राजेश ने बताया कि अक्तूबर में ऐसा घना कोहरा असामान्य है। सुबह करीब आठ बजे के बाद धूप निकलने पर कोहरा छंट गया और जनजीवन सामान्य हुआ। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज हुई तो लोगों को गर्मी का भी एहसास हुआ।
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पिछले दिनों हुई बारिश के बाद तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव जारी है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 51 प्रतिशत और हवा की गति करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक रेशु सिंह के अनुसार, ऊंचागांव क्षेत्र में गंगा और नहर गुजरने से दिन में गर्मी और रात को ठंडक के कारण यह कोहरा बना है। सोमवार को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
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