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छतारी। थाना पुलिस ने शनिवार को एक किलो 480 ग्राम गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सीओ डिबाई प्रमोद कुमार ने बताया कि शनिवार को छतारी थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान असगरपुर गांव मोड़ पर एक संदिग्ध युवक को रोका गया। जांच में उसके पास से गांजा प्राप्त हुआ। आरोपी की पहचान प्रेमवीर उर्फ लल्ला निवासी असगरपुर के रूप में हुई। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में आठ से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।