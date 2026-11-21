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डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. राजीव सिरोही ने बताया कि सीसीएसयू परिसर में संचालित सीबीएसीएस और स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों की विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 28 नवंबर से आयोजित की जाएंगी। सीसीएसयू की ओर से परीक्षा कार्यक्रम संबंधित पत्र के साथ जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा कार्यक्रम से अवगत कराने के लिए आवश्यक जानकारी दी जा रही है।उन्होंने विद्यार्थियों से परीक्षा कार्यक्रम का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने और अपने विषयों की परीक्षा तिथि व समय के अनुसार तैयारी करने की अपील की। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी परीक्षा से संबंधित जानकारी के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचनाओं पर ध्यान दें, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।