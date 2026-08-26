Bulandshahar News: खुर्जा में 10.40 करोड़ से होगा सात सड़कों का निर्माण

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विधायक मीनाक्षी सिंह ने बताया कि सड़कों की लंबाई और उनकी अनुमानित लागत पर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। मंगलवार को शासन की ओर से सड़कों के नव निर्माण की मंजूरी दी गई और इसकी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई।इसमें गांव नार मोहम्मदपुर से चिंगरावली होते हुए उस्मानपुर तक 2.50 किलोमीटर सड़क का 2.41 करोड़ में, कहरोला अरनिया से भोगपुर अंडरपास तक 2.20 किलोमीटर का 1.72 करोड़ रुपये में, सौंदा हबीबपुर से रामपुर 1.31 किलोमीटर संपर्क मार्ग का 1.28 करोड़ रुपये में, गांव हिसारा से हिसोटी एक किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग 92 लाख रुपये में, गांव नगर से सूरतपुर कला संपर्क मार्ग पर एक किलोमीटर लंबी सड़क का 87 लाख रुपये में निर्माण होगा।2.10 किलोमीटर लंबे खुटेना से पलडाझाल बिजलीघर मार्ग का 1.61 करोड़ रुपये और 1.51 किलोमीटर लंबे भादवा से सौंदा हबीबपुर संपर्क मार्ग का 1.54 करोड़ रुपये में निर्माण होगा। विधायक ने बताया कि सातों सड़कों का निर्माण कार्य जल्द-से-जल्द शुरू किया जाएगा। इससे स्थानीय ग्रामीण और स्कूली बच्चों का आवागमन सुगम होगा।