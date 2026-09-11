आहार में गंगा का रौद्र रूप: तेज कटान से श्मशान घाट नदी में समाया, चंद सेकंड में हुआ विलीन, देखें वीडियो
यूपी के आहर में गंगा नदी का रौद्र रूप दिखा। तेज कटान के कारण एक पक्का श्मशान घाट भरभराकर नदी में समा गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
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यूपी के बुलंदशहर के आहार में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। तेज कटान के कारण एक पक्का श्मशान घाट भरभराकर नदी में समा गया। इस खौफनाक घटना का वीडियो कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जमीन और पक्के निर्माण का हिस्सा अचानक खिसका और चंद सेकंड में गंगा में विलीन हो गया।
आहार के सिद्ध बाबा गंगा घाट क्षेत्र में कटान लगातार बढ़ रहा है। पानी का स्तर कुछ कम होने के बावजूद गंगा की धार बेहद तेज बनी हुई है। सिद्ध बाबा गंगा घाट से आहार रिजर्व वन क्षेत्र तक नदी किनारे का भूगोल बदल रहा है।
कटान से कई पेड़, धार्मिक स्थल और निर्माण पहले ही गंगा में समा चुके हैं। करीब 500 बीघा से अधिक वन भूमि भी कटान की जद में है। 20 से 25 साल पुराने पेड़ों और नए रोपित पौधों पर भी कटान का खतरा मंडरा रहा है।