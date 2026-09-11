आहार में गंगा का रौद्र रूप: तेज कटान से श्मशान घाट नदी में समाया, चंद सेकंड में हुआ विलीन, देखें वीडियो

यूपी के बुलंदशहर के आहार में गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। तेज कटान के कारण एक पक्का श्मशान घाट भरभराकर नदी में समा गया। इस खौफनाक घटना का वीडियो कैमरे में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। जमीन और पक्के निर्माण का हिस्सा अचानक खिसका और चंद सेकंड में गंगा में विलीन हो गया।

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