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हत्या के बाद शव को कीचड़ में इस तरह छोड़ दिया गया, जिससे मामला शराब के नशे में हादसे का लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने के बाद पुलिस ने सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई। विज्ञापन



जांच में पत्नी की भूमिका संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति मुकेश की हत्या करने के जुर्म को स्वीकार कर लिया। फरार प्रेमी और उसके दोस्त की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। हत्या के बाद शव को कीचड़ में इस तरह छोड़ दिया गया, जिससे मामला शराब के नशे में हादसे का लगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने के बाद पुलिस ने सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई।जांच में पत्नी की भूमिका संदिग्ध मिलने पर पुलिस ने मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति मुकेश की हत्या करने के जुर्म को स्वीकार कर लिया। फरार प्रेमी और उसके दोस्त की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। विज्ञापन विज्ञापन बुलंदशहर जिले के डिबाई थाना क्षेत्र के गांव सतोहा निवासी मुकेश (35) की हत्या उसकी पत्नी पूनम ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर की थी। पुलिस के अनुसार, तीनों ने मुकेश को पहले शराब पिलाई और फिर गांव से बाहर ले जाकर कीचड़ में उसका मुंह दबा दिया।

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गत 15 सितंबर को धर्मपुर चौकी क्षेत्र के गांव उदयपुर स्थित मुनेश कुमार के आम के बाग में पेड़ के नीचे दलदल में मुकेश का शव उल्टा पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका था।





इसके बाद मृतक के भाई देवेंद्र ने मुकेश के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के दौरान सर्विलांस और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला। जांच आगे बढ़ने पर मृतक की पत्नी पूनम की गतिविधियां संदिग्ध मिलीं।





पुलिस ने उसकी गतिविधियों और अन्य साक्ष्यों की गहनता से जांच की तो हत्या में उसकी भूमिका सामने आने लगी। मंगलवार को पूनम को कस्बा डिबाई स्थित पीएस हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने हत्या की वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में पूनम ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर मुकेश की हत्या किए जाने की जानकारी दी है।



शराब पिलाकर जंगल में ले गए, कीचड़ में दबाया मुंह

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पूनम ने बताया कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव भटपुरा निवासी करविंद के साथ उसका प्रेम प्रसंग था। 15 सितंबर को करविंद ने मुकेश को शराब पिलाई। इसके बाद वह उसे गांव से बाहर जंगल की ओर ले गया। वहां करविंद और उसके दोस्त जोगेंद्र ने पूनम के साथ मिलकर मुकेश की हत्या कर दी।





पूछताछ में पूनम ने बताया कि मुकेश का मुंह कीचड़ में दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों मौके से फरार हो गए। पूनम ने बताया कि हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को कीचड़ में उल्टा छोड़ा गया था, जिससे लोग इसे शराब के नशे में कीचड़ में गिरने से हुई मौत समझेंगे।



पत्नी से विवाद के चलते अलग झोपड़ी में रहता था मुकेश

मृतक के भाई देवेंद्र ने बताया कि मुकेश ई-रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके माता-पिता का काफी समय पहले निधन हो चुका था। पत्नी पूनम से विवाद के चलते मुकेश काफी समय से गांव में चमाड़ मंदिर के पास बनी एक झोपड़ी में अकेला रह रहा था।



देवेंद्र के अनुसार, घटना से करीब दो दिन पहले ही मुकेश ने अपना ई-रिक्शा भी बेच दिया था। इसके बाद 15 सितंबर को उसका शव गांव उदयपुर स्थित आम के बाग में मिला था। शव मिलने के बाद से ही परिजन मुकेश की मौत को लेकर आशंकित थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण पुलिस ने भी मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से शुरू की थी।

