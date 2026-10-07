पत्नी को लेने गया ससुराल: खुर्जा में हाईवे किनारे प्लॉट में मिला युवक का शव, परिवार ने जताई हत्या की आशंका

कोतवाली क्षेत्र के मीरपुर गांव बुधवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में हाइवे किनारे प्लाट पर स्वालिन (25) निवासी मीरपुर का शव पड़ा मिला। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया।

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घटना स्थल पर जांच करने पहुंचे निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि स्वालिन का निकाह करीब एक वर्ष पूर्व हुआ था। कुछ दिनों से पत्नी और स्वालिन के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते पत्नी रोहिंदा गांव में अपने मायके चली गई थी। बुधवार सुबह स्वालिन अपनी पत्नी को लेने गए, लेकिन वह वापस नहीं आई।इसके बाद स्वालिन मीरपुर गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के बराबर वाले प्लाट पर आ गया। दोपहर करीब 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि उसका शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंचकर मौके पर जांच पड़ताल की गई। साथ ही फॉरेंसिक टीम में भी साक्ष्य जुटाए।सीओ खुर्जा शोभित कुमार अत्री ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों की पुष्टि होगी। अभी परिजनों की ओर से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन तहरीर नहीं दी गई है। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।