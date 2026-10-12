Bulandshahar News: डिवाइडर से टकराई बाइक, राइडर घायल

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रविवार की शाम घर से बाइक लेकर नोएडा के लिए निकले थे। बिलसूरी के पास नेशनल हाईवे-34 पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया कि जयदीप की हालत गंभीर होने के चलते नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है। विज्ञापन



रविवार की शाम घर से बाइक लेकर नोएडा के लिए निकले थे। बिलसूरी के पास नेशनल हाईवे-34 पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया कि जयदीप की हालत गंभीर होने के चलते नोएडा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि पुलिस घटना की जांच कर रही है।

सिकंदराबाद देहात। नेशनल हाईवे-34 पर बिलसूरी के पास डिवाइडर से बाइक टकराने से राइडर गंभीर रूप से घायल हो गया। हरतौली निवासी अंकित प्रताप सिंह ने बताया उनके चचेरे भाई जयदीप नोएडा में बाइक राइडर है।