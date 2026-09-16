Bulandshahar News: 28 से तीन दिन हड़ताल पर रहेंगे बैंककर्मी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:43 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 10:43 PM IST
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बुलंदशहर। जिलेभर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी 28 सितंबर से तीन दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के बैनरतले होगी। 11 सितंबर की हड़ताल के बाद उच्च स्तरीय बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका।
मांगों पर सुनवाई न होने पर संगठन ने 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। यूएफबीयू के जिला संयोजक तरूणवीर सिंह तोमर ने पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग दोहराई। लंबित मुद्दों के समाधान के लिए 18 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन होगा।
20 सितंबर को एक्स और सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। 22 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर विरोध होगा और 24 सितंबर को विभिन्न केंद्रों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। आम जनता के लिए निजी बैंक खुले रहेंगे, साथ ही नेट बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं सुचारु रहेंगी।
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मांगों पर सुनवाई न होने पर संगठन ने 26 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। यूएफबीयू के जिला संयोजक तरूणवीर सिंह तोमर ने पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग दोहराई। लंबित मुद्दों के समाधान के लिए 18 सितंबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन होगा।
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20 सितंबर को एक्स और सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। 22 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर विरोध होगा और 24 सितंबर को विभिन्न केंद्रों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। आम जनता के लिए निजी बैंक खुले रहेंगे, साथ ही नेट बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम सेवाएं सुचारु रहेंगी।
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