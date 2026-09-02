अंकुर हत्याकांड: पुलिस ने सीमा पार छोड़ा, चंद घंटों में वापस लौटे जिलाबदर आरोपी; चौकी प्रभारी पर गिरी गाज

तहसील चौकी से मात्र 150 मीटर की दूरी पर अधिवक्ता पुत्र व विधि छात्र अंकुर चौधरी की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर की गई हत्या के मामले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घटना के मुख्य आरोपी निशांत और भूपेंद्र को वारदात वाले दिन यानी 20 अगस्त को ही जिला प्रशासन ने जिलाबदर घोषित किया था। पुलिस ने कागजों में दोनों को जिले की सीमा से बाहर छोड़ देने का दावा किया था लेकिन प्रशासनिक आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों आरोपी चंद घंटों के भीतर शहर लौट आए और साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दे डाला।

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सीसीटीवी फुटेज में अंकुर के सिर पर बेरहमी से लाठियां बरसाते दिखे बगराई निवासी निशांत और भूपेंद्र पर प्रशासन की इस लचर निगरानी ने खाकी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 20 अगस्त को घटना वाले दिन आरोपी निशांत और भूपेंद्र के पुराने मामले को लेकर जिला प्रशासन ने दिन में ही उन्हें जिलाबदर घोषित किया था।इसके बाद आदेश खुर्जा देहात थाने पहुंचाया और पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों को उनके घर पहुंच कर मुनादी कराई। फिर उन्हें जनपद की सीमा से बाहर अरनिया थाना के बॉर्डर पर अलीगढ़ जनपद की सीमा में छोड़ दिया था लेकिन, पुलिस ने यह कार्रवाई करने के बाद निगरानी करने की कोई जहमत नहीं उठाई। सीमा पर आरोपियों को छोड़ने के बाद पुलिस बेफिक्र हो गई और आरोपी कुछ घंटे बाद ही पुलिस को चकमा देकर वापस खुर्जा लौट आए। यहां आरोपियों ने हमले की वारदात को अंजाम दे डाला।29 अगस्त को हायर मेडिकल सेंटर में अंकुर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने मुकदमे को हत्या की धाराओं में तरमीम किया। प्रकरण में नामजद सात आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस 24 अगस्त को लाखन और 30 अगस्त की रात चेतन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि जिलाबदर रहे निशांत और भूपेंद्र को 25 अगस्त को सलाखों के पीछे भेजा गया। जिले की सीमा से बाहर किए जाने के तुरंत बाद शहर में बेखौफ घूमकर हत्या जैसा जघन्य अपराध करने की यह घटना अब पूरे क्षेत्र में चर्चा और आक्रोश का विषय बनी हुई है।