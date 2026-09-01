Bulandshahar News: औरंगाबाद में खुलेगा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

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औरंगाबाद में अभी तक स्वास्थ्य सुविधा के लिए कोई सरकारी चिकित्सालय नहीं है। हालांकि कस्बे से करीब दो किमी दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखावटी का संचालन हो रहा है। जहां आने-जाने के लिए मरीजों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है तो अधिकांश को पैदल जाना पड़ता है। मरीजों की परेशानी देख विभाग कस्बे में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहा है। जो शुरुआत में किराये के भवन में संचालित होगा। इसके लिए विभाग एक हजार या एक हजार वर्ग फिट से अधिक एरिया के भवन की तलाश में जुटा है। जहां एंबुलेंस भी आ-जा सकें।नगरीय पीएचसी खुलने से कस्बा क्षेत्र की जनता को काफी लाभ मिलेगा। उन्हें इलाज के लिए दूर-दराज नहीं जाना पड़ेगा। खासकर बच्चे और गर्भवती महिलाओं को इसके खुलने से राहत मिलेगी।चिकित्सकों को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसलिए काफी चिकित्सक समय-समय पर जरूरतमंदों का निशुल्क इलाज भी करते हैं। औरंगाबाद में सरकारी चिकित्सालय खोलने के लिए दान या निशुल्क भवन भी दे सकते हैं। जिससे नगरीय पीएचसी को खोला जा सके।सीएमओ डॉ. सुनील कुमार दोहरे का कहना है कि औरंगाबाद कस्बे में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए किराये के भवन की तलाश की जा रही है। पर्याप्त जगह मिलने पर नगरीय पीएचसी खोलने को संसाधन लगाए जाएंगे।