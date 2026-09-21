बुलंदशहर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा: छह चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद, दो आरोपी तमंचे संग गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, ये चोर अन्य जनपदों से मोटरसाइकिलें चोरी करके लाते थे। मुखबिर की सटीक सूचना पर अहमदगढ़ थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान घेराबंदी कर दोनों चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अहमदगढ़ थाना पुलिस काफी समय से मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गिरोह की तलाश कर रही थी। इन मोटरसाइकिल चोरों को पकड़े जाने के बाद क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली है।

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बुलंदशहर मेंअहमदगढ़ थाना पुलिस को चेकिंग के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी की गई मोटरसाइकिलों के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस और छह मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं।