आज बन रहा विशेष योग, रात 11:57 से शुरू होगी खास पूजा

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मध्यरात्रि का क्षण रात 12:20 बजे रहेगा, जबकि चंद्रोदय रात 11:29 बजे होगा। श्रद्धालु इस अवधि में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव मनाकर विधिवत पूजन कर सकते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शुक्रवार को रात 02:25 बजे शुरू होकर पांच सितंबर शनिवार की रात 12:13 बजे समाप्त होगी। जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उत्सव मध्यरात्रि में मनाने की परंपरा है।इस बार शुक्रवार की रात जन्मोत्सव के समय अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी, इसलिए इसी दिन व्रत रखना शास्त्रसम्मत है। श्रद्धालु दिनभर व्रत रखकर मध्यरात्रि में भगवान श्रीकृष्ण का पूजन कर सकते हैं। बाल गोपाल को माखन-मिश्री का भोग लगाकर आरती करने से विशेष पुण्य मिलता है। मंदिरों और घरों में बाल गोपाल का विशेष शृंगार कर झांकियां सजाई जाएंगी। भगवान के जन्म के समय शंखनाद, घंटा-घड़ियाल और आरती के साथ उत्सव मनाया जाएगा।भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण का अवतरण द्वापर युग में अधर्म के नाश के लिए हुआ था। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और आधी रात तक जगकर जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में अष्टमी तिथि के साथ मध्यरात्रि का विशेष महत्व होता है।गांव गंगेरूआ स्थित द्वादश महालिंगेश्वर महापीठ के पीठाधीश्वर आचार्य मंजीत धर्मध्वज ने पूजन विधि बताई। बाल गोपाल को पंचामृत से स्नान कराकर पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। माखन-मिश्री का भोग लगाकर धूप-दीप जलाएं और मध्यरात्रि में शंख बजाकर आरती करें। प्रसाद वितरित करने के बाद व्रत का पारण स्थानीय पंचांग और परंपरा के अनुसार किया जाएगा।