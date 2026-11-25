बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में फकाना गांव की पटरी पर एक तेंदुआ दिखाई देने से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने तेंदुए को देखकर अपने मोबाइल में वीडियो कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद आसपास के गांवों में भी दहशत का माहौल है।

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जानकारी के अनुसार, तेंदुआ संतपुरा चौकी के पास पटरी किनारे घूमता हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलते ही संतपुरा चौकी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने वन विभाग को इस बारे में सूचित कर दिया है और वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुट गई है। यह मामला सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के संतपुरा चौकी के पास का है।