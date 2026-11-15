Budaun News: खेत पर काम कर रहे युवक को लाठी-डंडों से पीटा, छह पर रिपोर्ट
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:34 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:34 AM IST
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कुंवरगांव। गांव अहरुइया में खेत पर काम कर रहे युवक को छह लोगों ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया। आरोप है कि हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकले। पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव निवासी अशोक पाल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि शुक्रवार दोपहर वह अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान दो बाइकों से छह लोग वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने उन्हें घेर लिया और गालीगलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में वह खुद को बचा नहीं सके।
अशोक ने बताया कि कुछ दिन पहले धान काटने को लेकर पड़ोसी गांव यूसुफनगर निवासी राजिद से उनका विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते राजिद ने सगीर, रियाज समेत अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। पुलिस ने घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि तहरीर के आधार पर राजिद समेत छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद
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गांव निवासी अशोक पाल ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि शुक्रवार दोपहर वह अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान दो बाइकों से छह लोग वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने उन्हें घेर लिया और गालीगलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में वह खुद को बचा नहीं सके।
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अशोक ने बताया कि कुछ दिन पहले धान काटने को लेकर पड़ोसी गांव यूसुफनगर निवासी राजिद से उनका विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी। आरोप है कि इसी रंजिश के चलते राजिद ने सगीर, रियाज समेत अन्य साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। पुलिस ने घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि तहरीर के आधार पर राजिद समेत छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। संवाद
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