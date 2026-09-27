Budaun News: उत्तराखंड जाकर बसे अलीनगर के युवक की जमीन के झगड़े में हत्या

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24 साल पहले जिला बदायूं के इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव अलीनगर निवासी राजू यादव (40) पुत्र खिमानी सिंह का परिवार उत्तराखंड जाकर बस गया था। राजू यादव फार्म हाउस में नाैकरी करता था। साथ में उसका बड़ा भाई खूब सिंह भी रहता है। दोनों भाई खेत की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनके बीच जमीन को लेकर कहासुनी हो गई। आरोप है कि बड़े भाई ने राजू पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा और वहीं दम तोड़ दिया।सूचना पर पुलिस माैके पर पहुंच गई और शव मोर्चरी भेजा। सुल्तानपुर पट्टी चौकी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है राजू तीन भाइयों में तीसरे नंबर का था।24 साल पहले उत्तराखंड में बस गया था खिमानी सिंह का परिवारअलीनगर प्रशासक कालीचरण ने अनुसार, 24 साल पहले खिमानी सिंह परिवार उत्तराखंड में जाकर बस गया था। गांव में परिवार का एक कच्चा मकान था और आठ बीघा जमीन थी, जिसे पूर्व में ही बेचकर वह उत्तराखंड में रह रहा था। लंबे समय से इस परिवार का गांव में आना-जाना नहीं था। प्रशासक के अनुसार, परिवार ने बेची हुई जमीन से उत्तराखंड में जमीन खरीदी थी। उन्होंने बताया कि आज गांव इनके परिवार को बुजुर्गों के अलावा नई पीड़ी में बहुत ही कम लोग जानते हैं।