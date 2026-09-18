Budaun News: पंखे का तार लगाते समय करंट लगने से युवक की मौत

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परिजनों के अनुसार, राहुल शर्मा शुक्रवार रात घर में पंखे का तार लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें करंट लग गया। वह गंभीर हालत में गिर पड़े। परिजन आनन-फानन में उन्हें सीएचसी बिल्सी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की जानकारी मिलने पर गांव में भी शोक का माहौल बन गया। संवाद

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बिल्सी। गांव अंबियापुर में शुक्रवार रात करीब साढ़े 8 बजे पंखे का तार लगाते समय करंट की चपेट में आने से राहुल शर्मा (40) पुत्र राजेश शर्मा की मौत हो गई।