Budaun News: पंखे का तार लगाते समय करंट लगने से युवक की मौत
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:17 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:17 PM IST
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बिल्सी। गांव अंबियापुर में शुक्रवार रात करीब साढ़े 8 बजे पंखे का तार लगाते समय करंट की चपेट में आने से राहुल शर्मा (40) पुत्र राजेश शर्मा की मौत हो गई।
परिजनों के अनुसार, राहुल शर्मा शुक्रवार रात घर में पंखे का तार लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें करंट लग गया। वह गंभीर हालत में गिर पड़े। परिजन आनन-फानन में उन्हें सीएचसी बिल्सी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की जानकारी मिलने पर गांव में भी शोक का माहौल बन गया। संवाद
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परिजनों के अनुसार, राहुल शर्मा शुक्रवार रात घर में पंखे का तार लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें करंट लग गया। वह गंभीर हालत में गिर पड़े। परिजन आनन-फानन में उन्हें सीएचसी बिल्सी लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे की जानकारी मिलने पर गांव में भी शोक का माहौल बन गया। संवाद
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