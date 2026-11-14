Budaun News: इलाज के दौरान युवती की बरेली के अस्पताल में मौत

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ज्योति के भाई लक्ष्मण कश्यप के मुताबिक, करीब चार महीने पहले मोहल्ले का एक युवक उसकी बहन को अपने साथ ले गया था। बाद में दोनों ने न्यायालय में शादी कर ली थी। शादी के कुछ दिन बाद ज्योति की तबीयत खराब हो गई। ससुराल पक्ष के लोगों ने अलग-अलग अस्पतालों में उसका उपचार कराया, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। बाद में बरेली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को ज्योति का शव घर पहुंचने पर मायके पक्ष के लोगों ने मौत को लेकर संदेह जताया और पुलिस को सूचना दी।जानकारी मिलने पर कस्बा इंचार्ज सचिन कुमार सिंह और महिला उपनिरीक्षक रचना देशवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों और स्थानीय लोगों से जानकारी जुटाई। बाद में नायब तहसीलदार बदन सिंह की मौजूदगी में कोतवाली पुलिस ने मृतका का पंचनामा भर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि बिल्सी कोतवाली पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।