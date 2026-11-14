Budaun News: समझौते का दबाव बनाने के लिए घर में घुसकर मारपीट, छेड़खानी का आरोप

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गांव निवासी एक महिला ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि जितेंद्र और अनिल के खिलाफ वर्ष 2019 में घर में घुसकर मारपीट और अश्लील हरकतें करने का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप है कि आरोपी लगातार मुकदमे में समझौता करने का दबाव बना रहे थे। पीड़िता के मुताबिक, 16 मई 2026 को दोपहर करीब एक बजे जितेंद्र, अनिल और उनके दो अज्ञात साथी हथियार लेकर घर में घुस आए।उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और गलत हरकत करने का प्रयास किया। बचाव में आए उनके बेटे पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे उसका हाथ टूट गया। बेटी के कपड़े भी फाड़ने का आरोप है। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने परिवार को बचाया। पीड़िता ने पुलिस पर पहले शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। उक्त प्रकरण में अब कोतवाली ने रिपोर्ट दर्ज की है।इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि उक्त मामले में कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।