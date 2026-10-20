Budaun News: रेल लाइन के पास युवती पर हमला, तीन पर केस

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बिहार के भोजपुर जिले के बचरी गांव निवासी सविता ने पुलिस को बताया कि वह 14 अक्तूबर को बदायूं किसी काम से आई थी। शाम करीब सात बजे वह रेलवे स्टेशन के पास से बरेली जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान बदायूं निवासी सुशांत राठौर, रामपाल और एक अन्य ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में उसके पेट में चोट आई।इसके बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से भाग गए। गंभीर हालत में उसे 15 अक्तूबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। सीओ सिटी सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि 20 अक्टूबर को घटना की तहरीर दी गई है। इसी के आधार पर केस दर्ज किया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।