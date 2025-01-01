फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Young man ends his life by hanging himself in Papar village.

Budaun News: गांव पापड़ में युवक ने फंदे पर लटककर दे दी जान

Sat, 05 Sep 2026 12:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
Young man ends his life by hanging himself in Papar village.
अजय। फाइल फोटो
दातागंज। थाना क्षेत्र के गांव पापड़ में अजय (20) ने अपने घर में बृहस्पतिवार की शाम फंदे पर लटककर जान दे दी।
विज्ञापन

गांव पापड़ निवासी देवेंद्र के पुत्र अजय की शादी एक वर्ष पूर्व ही हुई थी। उसकी पत्नी रक्षाबंधन पर अपने मायके गई हुई थी। बताते हैं कि अज्ञात कारणों से अजय ने बृहस्पतिवार को घर में एक अलग कमरे में कुंडे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ देर बाद परिजनों ने उसके शव को फंदे से लटका देखा तो घर में चीख-पुकार मच गई। पुलिस को सूचना दे दी गई। पुलिस ने शव उतरवाकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया।
वहीं पत्नी को घटना की जानकारी हुई तो वह रोती-बिलखती ससुराल पहुंच गई। सीओ अशेष नाथ सिंह ने बताया कि घटना के संबंध में तहरीर मिलने और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने पर ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन


किशोर के आत्महत्या करने के मामले में एक युवक के खिलाफ केस दर्ज



बदायूं। करीब 10 दिन पहले किशोर के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में मृतक के पिता ने गांव के ही एक युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि युवक रुपयों को लेकर किशोर को लगातार प्रताड़ित कर रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन




कोतवाली क्षेत्र के गांव भज्जी की मढैयां निवासी चौब सिंह ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि उनके 17 वर्षीय बेटे दीपक ने 24 अगस्त को घर में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। पिता का आरोप है कि गांव का ही मोहित उर्फ देवेश उनके बेटे से रुपयों की मांग को लेकर उसे परेशान और प्रताड़ित कर रहा था। कथित प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर दीपक ने यह कदम उठाया था। सीओ सीओ सिटी सुमेध मिलंद जाधव ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed