बदायूं: कूड़े के ऊंचे ढेर पर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया युवक, करंट लगने से मौत

बदायूं जिले की नगर पंचायत सैदपुर के एमआरएफ सेंटर पर रविवार सुबह कूड़े के ऊंचे ढेर पर चढ़कर कबाड़ बीन रहा 18 वर्षीय युवक ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से युवक की मौत हो गई।

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संभल जिले के लोकेंद्र सराय निवासी हबीब का पुत्र नदीम प्लास्टिक का कचरा और कबाड़ बीनकर परिवार का गुजर-बसर करने में मदद करता था। रविवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे वह सैदपुर डिग्री कॉलेज के पास स्थित एमआरएफ सेंटर पहुंचा था।बताया गया कि कबाड़ बीनने के लिए वह कूड़े के ऊंचे ढेर पर चढ़ गया। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। तेज करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया। हादसे के बाद राहगीरों की मदद से युवक को सीएचसी सैदपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।