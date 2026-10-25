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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Young man beaten and injured at a baby shower

Budaun News: गोद भराई में आए युवक को पीटकर किया घायल

Sun, 25 Oct 2026 02:20 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:20 AM IST
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Young man beaten and injured at a baby shower
दातागंज। गांव बसेला में रोका और गोद भराई की रस्म करने आए युवक को गांव के ही युवक और उसके साथियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि रोका में मिली सोने की अंगूठी व नकदी भी छीन ली। घायल युवक ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव गोटे के रोहित शुक्रवार शाम 6 बजे बसेला गांव में लड़की की गोद भराई की रस्म निभाने रिश्तेदारों और परिवारवालों के साथ आए थे। बताते हैं कि गोद भराई के साथ लड़की वालों ने रोका की रस्म पूरी की।
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रोहित ने बताया कि वह लघुशंका के लिए उठकर आया था, तभी गांव के युवक ने अपने साथियों के साथ उसे घेर लिया। लड़की के विषय में आपत्तिजनक बातें करने लगा। विरोध करने पर पीटकर घायल कर दिया। नकदी व सोने की अंगूठी छीन ले गए। रोहित ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बाबत को सीओ दातागंज अशेष नाथ सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई होगी।
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