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Budaun News: सिटी में आज

Sun, 25 Oct 2026 02:27 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:27 AM IST
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city news
जनआरोग्य मेला : जिले के पीएचसी केंद्रों पर जनआरोग्य मेले सुबह नौ बजे से।
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सत्संग : गांव गुधनी स्थित प्रज्ञा यज्ञ स्थल पर आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ सुबह नौ बजे से।
परीक्षा : शहर के 24 परीक्षा केंद्रों पर पीईटी सुबह दस बजे से।
राम बरात : वजीरगंज में राम बरात शाम पांच बजे से।

रामलीला मंचन : आसफपुर स्थित जनता रामलीला के मंच पर सीता स्वयंवर/धनुष यज्ञ की लीला का मंचन रात आठ बजे से।

- दिसौलीगंज में आयोजित रामलीला में धनुष यज्ञ लीला का मंचन रात आठ बजे से।
- बिल्सी के मोहल्ला संख्या छह स्थित रामलीला मेला मैदान पर लंका दहन की लीला का मंचन रात दस बजे से।
- बिल्सी क्षेत्र के गांव पिंडौल में आयोजित रामलीला में नारद मोह भंग की लीला का मंचन रात नौ बजे से।
- उघैती में आयोजित रामलीला में ताड़का वध की लीला का मंचन रात नौ बजे से।
- बिसौली में प्राचीन रामलीला कमेटी, हत्सा रंगमंच के बैनर तले नारद मोह की लीला का मंचन रात नौ बजे से।
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