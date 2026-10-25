Budaun News: सिटी में आज

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सत्संग : गांव गुधनी स्थित प्रज्ञा यज्ञ स्थल पर आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ सुबह नौ बजे से।

परीक्षा : शहर के 24 परीक्षा केंद्रों पर पीईटी सुबह दस बजे से।

राम बरात : वजीरगंज में राम बरात शाम पांच बजे से।



रामलीला मंचन : आसफपुर स्थित जनता रामलीला के मंच पर सीता स्वयंवर/धनुष यज्ञ की लीला का मंचन रात आठ बजे से।



- दिसौलीगंज में आयोजित रामलीला में धनुष यज्ञ लीला का मंचन रात आठ बजे से।

- बिल्सी के मोहल्ला संख्या छह स्थित रामलीला मेला मैदान पर लंका दहन की लीला का मंचन रात दस बजे से।

- बिल्सी क्षेत्र के गांव पिंडौल में आयोजित रामलीला में नारद मोह भंग की लीला का मंचन रात नौ बजे से।

- उघैती में आयोजित रामलीला में ताड़का वध की लीला का मंचन रात नौ बजे से।

- बिसौली में प्राचीन रामलीला कमेटी, हत्सा रंगमंच के बैनर तले नारद मोह की लीला का मंचन रात नौ बजे से।

जनआरोग्य मेला : जिले के पीएचसी केंद्रों पर जनआरोग्य मेले सुबह नौ बजे से।