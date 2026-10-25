Budaun News: शरद पूर्णिमा आज, कछला में आज और कल होगा विशेष गंगा स्नान

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कछला तिराहे से बाइपास मार्ग से श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर-ट्रॉली, बसें निकलेंगी। चौरई की तरफ से आने वाली मोटरसाइकिल, टेंपो, ई-रिक्शा और पैदल यात्रियों को चौराहे की तरफ से निकाला जाएगा, ताकि जाम के हालात न बनें। केवल स्नान करने वाले श्रद्धालु ही घाट तक पहुंच सकेंगे।नगर पंचायत की ओर से घाट पर बैरिकेडिंग कर खतरे वाले स्थानों पर लाल झंडी लगवाई गई है। जगह-जगह नावों का इंतजाम किया गया है। श्रद्धालुओं के लिए पानी के छह टैंकर लगवाए गए हैं। स्नान स्थल तक जाने के लिए एक ही रास्ता रखा गया है। बाकी जगहों पर पुलिस तैनात रहेगी, ताकि कोई अन्य स्थान पर स्नान न कर सके।सुरक्षा के लिए घाट पर 200 पुलिस कर्मी, 3 सीओ, 6 इंस्पेक्टर, 8 ट्रैफिक पुलिसकर्मी और 25 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती में स्नान संपन्न होगा। इधर, नगर पंचायत चेयरमैन जगदीश लोनिया चौहान ने शनिवार शाम 4:30 बजे गंगा घाट का निरीक्षण किया। घाट पर गंदगी देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और कर्मचारियों को फटकार लगाई। तत्काल 16 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर सफाई कराई गई। घाट के दोनों तरफ बैठने के लिए तख्त डलवाए गए, दोनों तरफ दो-दो कैंप लगाने के निर्देश दिए। 5 स्टीमर पर दो-दो गोताखोर और एक-एक नगर पंचायत कर्मचारी तैनात रहेगा जो अनाउंसमेंट भी करेगा।श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए घाट पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। रूट डायवर्जन लागू है, केवल स्नान करने वाले श्रद्धालु ही घाट पर पहुंच सकेंगे। - अभिषेक कुमार सिंह, एसपी सिटी