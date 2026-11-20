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ग्राम मनवा निवासी पूजा मिश्रा ने पुलिस को बताया कि 16 नवंबर की शाम करीब छह बजे वह घरेलू सामान लेने वजीरगंज बाजार आई थी। आरोप है कि इसी दौरान गांव निवासी मोहित ने उनका हाथ पकड़ लिया और अभद्रता करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उन्हें खींचकर स्कूटी पर बैठाने का प्रयास किया। किसी तरह वहां से निकलकर अपने गांव पहुंची।आरोप है कि इसके बाद आरोपी उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज करने लगा और उनके बेटे नीशू मिश्रा के साथ मारपीट की। पीड़िता के अनुसार, जब उनके पति विजय मिश्रा घर लौट रहे थे, तभी गांव के होली चौक पर मोहित, खैरा और छोटू ने उन्हें घेर लिया और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच कराई जा रही है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। संवाद