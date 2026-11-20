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उधर, गांवों में मिल शुरू होने का अनाउंसमेंट सुनकर बड़ी संख्या में किसान गन्ना लेकर मिल परिसर में पहुंच गए हैं। चार दिन से मिल गेट पर सवा सौ ट्रॉलियां हजारों क्विंटल गन्ना लादे खड़ी हैं। गन्ने की तौल न होने से किसान परेशान हैं। मिल प्रबंधन द्वारा पेराई सत्र शुरू होने में कई दिन और लगने की बात कही जा रही है। उधर, प्रधान प्रबंधक ने मिल शुक्रवार से शुरू होने की संभावना जताई है।किसानों का आरोप है कि मिल प्रबंधन ने बिना पूरी तैयारी के ही पेराई सत्र का शुभारंभ कर दिया। गन्ना पहुंचाने का अनाउंसमेंट सुनकर किसान ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मिल गेट पर पहुंच गए, लेकिन मिल न चलने के कारण गन्ने की तौल तक शुरू नहीं हो सकी है। मिल गेट पर सैकड़ों गन्ना भरी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां कतार में खड़ी हैं।किसान चार दिन से मिल के चक्कर लगा रहे हैं। न तौल हो रही है, न ही प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब मिल रहा है। किसान भीष्म सिंह ने बताया कि खुले में खड़ा गन्ना सूखने और वजन घटने का डर किसानों को सता रहा है। ट्रॉली खड़ी होने से खेतों में अन्य काम भी अटके पड़े हैं। किसानों ने मांग की है कि मिल प्रबंधन जल्द पेराई शुरू करे या स्पष्ट तिथि बताए, जिससे किसानों को बार-बार मिल के चक्कर न लगाने पड़े। किसानों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।किसानों और मिल को हो रहा नुकसानमिल का शीरा न निकलने के कारण गेट पर गन्ना लिए खड़े किसानों और मिल को काफी नुकसान हो रहा है। 15 नवंबर को मिल का शुभारंभ होने के बाद चार दिन बाद मिल का संचालन न होने से मिल को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। मिल की प्रधान प्रबंधक निधि डोडवाल ने बताया फेडरेशन की ओर शीरा का विक्रय किया जाता है। अब तक वहीं से परमिशन नहीं मिल पाई है, वहां से परमिशन मिलने के बाद ही शीरा की सफाई हो पाएगी। साफ-सफाई के बाद तभी मिल शुरू होगी।पूर्व प्रधान प्रबंधक ने आधी-अधूरी तैयारी के बीच करा दिया शुभारंभगेट पर गन्ने की तौल न होने के किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों को पूरी जानकारी होने के बाद भी मिल का शुभारंभ करा दिया गया। वहीं गांव-गांव पहले से अनाउंसमेंट करा दिया गया कि मिल पर 15 नवंबर से तौल शुरू हो जाएगी। पूर्व प्रधान प्रबंधक रामकेश सिंह ने मिल के शुभारंभ से पहले शीरा की सफाई कराना भी उचित नहीं समझा और एसडीएम सदर को बुलाकर शुभारंभ करा दिया। किसानों का कहना है कि जब उन्हें जानकारी थी कि बिना 600 क्विंटल शीरा निकाले इसका संचालन नहीं किया जा सकेगा तो सिर्फ शुभारंभ करा देते, किसानों से मिल पर गन्ना पहुंचाने का अनाउंसमेंट नहीं कराना चाहिए था।मैंने दो दिन पहले ही चार्ज लिया है। जानकारी होने पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगी हूं। उम्मीद है कि बृहस्पतिवार रात में शीरा निकलने के बाद शुक्रवार से मिल का संचालन शुरू हो सकता है। उन्हें किसानों की परेशानी का ख्याल है। - निधि डोडवाल, प्रधान प्रबंधक, दि किसान शुगर मिलकिसान बोले- धूप में रोजाना घट रहा गन्ने का वजनकिसान हरीश कुमार ने बताया कि मिल पर गन्ना पहुंचा दिया है। तौल न होने के कारण अब गन्ना की छिलाई रोक दी गई है। धूप में गन्ने का का वजन प्रतिदिन कम हो रहा है। पेराई सत्र शुरू होने पर ही मिल प्रबंधन को किसानों से गन्ना मंगवाना चाहिए था।किसान शग्गन अली धमेई ने बताया कि चार दिन से ट्रॉली मिल पर लगी हुई है। अब तक तौल शुरू नहीं हुई है। पूरी तैयारी करने के बाद ही मिल का संचालन करना चाहिए था। हमें नुकसान के साथ दिक्कत भी झेलनी पड़ रही है। किसानों के खेत भी खाली नहीं हो रहे हैं।