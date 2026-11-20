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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बृहस्पतिवार को नैना स्वीट्स की दुकान पर पहुंचकर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से जुड़े मानकों की जांच की। इस दौरान परमल का नमूना लिया गया। विभाग के अनुसार, खाद्य पदार्थ का नमूना निर्धारित प्रक्रिया के तहत सील कर प्रयोगशाला भेजा गया है। वहां इसकी गुणवत्ता और मानकों की जांच की जाएगी।प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि नमूने में किसी तरह की मिलावट या गुणवत्ता संबंधी कमी पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।नैना स्वीट्स से खरीदी गई परमल की मिठाई खराब मिलने की शिकायत मिली है। इस पर टीम ने दुकान पर छापा मारा। वहां पर मिठाई बनाने और रखने समेत अन्य व्यवस्थाएं देखी गईं। परमल की मिठाई का सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया है। -सीएल यादव, सहायक आयुक्त खाद्य (द्वितीय), बदायूं