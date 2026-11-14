Budaun News: तमंचा और कारतूस के साथ वांछित अफरोज गिरफ्तार

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पुलिस के अनुसार, नौ नवंबर को खेत की मेड़ के विवाद को लेकर क्षेत्र के गांव मिर्जापुर शोहरा में दोनों पक्षों के लोगों ने एकराय होकर एक-दूसरे पर ईंट-पत्थरों से हमला किया था। इस दौरान अवैध असलहों से जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की गई थी। घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए थे।फायरिंग और विवाद के चलते गांव में दहशत फैल गई थी। ग्रामीण डर के कारण गांव छोड़कर खेतों की ओर चले गए थे। इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की थी। इसमें तीन आरोपी दो दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने नरैनी-खितौरा मार्ग से बढ़नौमी जाने वाले पक्के रास्ते पर खड़ंजे के पास से गांव मिर्जापुर सोहरा निवासी अफरोज पुत्र सरवर को गिरफ्तार कर लिया।तलाशी के दौरान उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। इसके बाद केस में आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। इधर, सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि वांछित और वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बिल्सी कोतवाली पुलिस ने अफरोज को अवैध असलहे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।