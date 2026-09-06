Budaun News: शोभायात्रा पर कीचड़ फेंकने से मचा हंगामा सुझबूझ से निपटा

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कन्हैया के जन्मोत्सव के अगले दिन शनिवार को मंदिर से विभिन्न झांकियों के साथ पूरे गांव में विशाल शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में झांकियों की ओर कीचड़ फेंके जाने की बात सामने से शोभायात्रा में शामिल लोगों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। विज्ञापन

पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को संभाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों की सूझबूझ से विवाद को बढ़ने से रोक लिया गया। बाद में सहमति बनने पर शोभायात्रा को दोबारा आगे रवाना कराया गया। सीओ सिटी राहुल पांडेय ने बताया कि दोनों ओर से सूझबूझ से मामले को निपटा लिया गया। शांति व्यवस्था के बीच शोभायात्रा को निकाला गया। कन्हैया के जन्मोत्सव के अगले दिन शनिवार को मंदिर से विभिन्न झांकियों के साथ पूरे गांव में विशाल शोभायात्रा निकाली जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में झांकियों की ओर कीचड़ फेंके जाने की बात सामने से शोभायात्रा में शामिल लोगों में नाराजगी फैल गई और उन्होंने विरोध शुरू कर दिया।पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को संभाला और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों की सूझबूझ से विवाद को बढ़ने से रोक लिया गया। बाद में सहमति बनने पर शोभायात्रा को दोबारा आगे रवाना कराया गया। सीओ सिटी राहुल पांडेय ने बताया कि दोनों ओर से सूझबूझ से मामले को निपटा लिया गया। शांति व्यवस्था के बीच शोभायात्रा को निकाला गया।

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बदायूं। कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन शनिवार देर शाम करीब सात बजे मूसाझाग थाना क्षेत्र के मचलई गांव में निकाली जा रही शोभायात्रा के दौरान हंगामा हो गया। झांकियों और शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की ओर कीचड़ फेंकने के मामले में तनाव की स्थिति बन गई, जिस कारण कुछ देर के लिए श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा को रोक दिया। इस दौरान माहौल गरमा गया। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए दोनों पक्षों से बात की।