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बोर्ड की ओर से जारी सूची के बाद अब संबंधित विद्यालयों में परीक्षा की तैयारियां तेज होंगी। केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा इंतजामों को दुरुस्त रखना होगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से भी केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं और परीक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी।शहर में श्रीकृष्ण इंटर कॉलेज, केदारनाथ महिला इंटर कॉलेज, नगर पालिका इंटर कॉलेज, सिंगलर गर्ल्स इंटर कॉलेज, हाफिज सिद्दीकी इस्लामिया इंटर कॉलेज, राजाराम महिला इंटर कॉलेज, पार्वती आर्य कन्या इंटर कालेज समेत 98 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों की अंतिम सूची जारी होने के बाद अब विद्यालयों और विभागीय अधिकारियों के सामने बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं करने की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध मेें जिला विद्यालय निरीक्षक लालजी यादव ने बताया कि बोर्ड की ओर से केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। इसके बारे में सभी केंद्रों को अवगत करा दिया गया है।