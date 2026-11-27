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फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के आसफपुर गांव निवासी राजकुमारी (54) पत्नी स्वर्गीय कैलाश सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। उन्होंने बताया कि उनके पति जिला बेसिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। वर्ष 2012 में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद बड़े बेटे सत्यपाल उर्फ गौरव कुमार निवासी शिव कॉलोनी बिसौली ने मृतक आश्रित कोटे में नौकरी के लिए आवेदन किया।आरोप है कि मां ने सहमति देने से मना कर दिया था, बावजूद इसके बेटे ने आवेदन और शपथपत्र पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर दिए। राजकुमारी का कहना है कि वह अनपढ़ हैं। हस्ताक्षर करने के बजाय अंगूठा लगाती हैं। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बेटे ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली।पीड़िता ने पुलिस और एसएसपी से शिकायत की। कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। इधर, सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब इसमें साक्ष्यों के आधार पर जांच कराई जा रही। जांच रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मनोज कुमार को दी गई है।भरोसे में लेकर हड़प ली रकमराजकुमारी के मुताबिक, विरोध करने पर बड़े बेटे ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह 10 लाख रुपये उन्हें देगा। वे रुपये वह छोटे भाई बेटे टीटू बाबू को दे दें। इसी बहाने पिता के फंड और बीमा की अलग-अलग मदों में जमा 7,96,467 रुपये, 2,65,195 रुपये और 1,69,080 रुपये बैंक खाते से निकलवा लिए। पीड़िता का आरोप है कि कुल करीब 12.30 लाख रुपये की रकम हड़प ली गई, लेकिन उसने हम लोगों को कुछ नहीं दिया।विरोध करने पर मां और भाई से की मारपीटशिकायत के मुताबिक, 30 अगस्त को शाम करीब पांच बजे आरोपी बेटे ने आसफपुर स्थित घर में घुसकर मां के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। उसने कथित तौर पर धमकी दी कि फर्जी हस्ताक्षर कर नौकरी हासिल करने के बावजूद उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विरोध करने पर छोटे भाई टीटू और उसकी पत्नी सलोनी के साथ मारपीट की गई।