Budaun News: सिटी में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:59 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 01:59 AM IST
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वार्षिक निरीक्षण : अलीगढ़ से आई टीम शिव देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिक निरीक्षण सुबह आठ बजे से करेगी।
बैठक : मालवीय आवास पर भाकियू की बैठक सुबह 10 बजे से।
धरना : रोडवेज कर्मचारी परिषद की ओर से बस अड्डे पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूर्वाह्न 11 बजे से।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती का आयोजन शाम 6 बजे से।
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बैठक : मालवीय आवास पर भाकियू की बैठक सुबह 10 बजे से।
धरना : रोडवेज कर्मचारी परिषद की ओर से बस अड्डे पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूर्वाह्न 11 बजे से।
आरती : कछला घाट पर गंगा आरती का आयोजन शाम 6 बजे से।