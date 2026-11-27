बदायूं जिले में सक्षम आदेश और बोर्ड से प्रस्ताव स्वीकृत हुए बिना अलापुर नगर पंचायत की ओर से 1.43 करोड़ से अधिक का सामान खरीदने के लिए जेम पोर्टल पर तीन निविदाएं (टेंडर) निकाल दी गईं। हैरानी की बात यह है कि 1100 एलईडी लाइटें व पांच हजार मीटर विद्युत केबल खरीद प्रक्रिया के लिए यह काम सफाई कर्मचारी भानु प्रकाश पाल ने किया। पूर्व चेयरपर्सन हुमा बी के डीएम को पत्र लिखकर शिकायत किए जाने से यह मामला खुला। इसके बाद प्रशासक के तौर पर दातागंज के एसडीएम ने जांच बैठा दी है। जांच अधिकारी बनाए गए बदायूं नगर पालिका के ईओ को दो दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है।

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22 नवंबर को डीएम को भेजे पत्र में हुमा बी ने कहा है कि नगर पंचायत अलापुर में 22 नवंबर को जेम पोर्टल के माध्यम से विद्युत सामग्री की खरीद के लिए तीन निविदाएं जारी की गई हैं। इनमें से दो निविदाएं कस्बे में कुल 11 सौ एलईडी लाइटें लगाने के लिए हैं। इन लाइटों की अनुमानित कीमत 11,27,526 बताई गई है। तीसरी निविदा 5000 मीटर केबल की है, जिसकी अनुमानित कीमत 30,90,125 रुपये दिखाई गई है। ये तीनों निविदाएं कुल 1,43,65851 रुपये की हैं। विज्ञापन



वर्तमान में स्थायी ईओ तैनात नहीं

पत्र में कहा गया है कि यह खरीद प्रक्रिया उस समय संचालित की जा रही है, जब निर्वाचित अध्यक्ष को पद से हटाए जाने से संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। साथ ही त्रिवेंद्र कुमार के 16 अक्तूबर के तबादले के बाद वर्तमान में नगर पंचायत में कोई स्थायी ईओ तैनात नहीं है। प्रशासक के रूप में दातागंज के एसडीएम विनोद कुमार कार्य देख रहे हैं। वहीं ईओ का कार्यभार बदायूं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) विनय मणि त्रिपाठी के पास है। दोनों का ही नगर पंचायत कार्यालय में न के बराबर आना रहता है। 22 नवंबर को डीएम को भेजे पत्र में हुमा बी ने कहा है कि नगर पंचायत अलापुर में 22 नवंबर को जेम पोर्टल के माध्यम से विद्युत सामग्री की खरीद के लिए तीन निविदाएं जारी की गई हैं। इनमें से दो निविदाएं कस्बे में कुल 11 सौ एलईडी लाइटें लगाने के लिए हैं। इन लाइटों की अनुमानित कीमत 11,27,526 बताई गई है। तीसरी निविदा 5000 मीटर केबल की है, जिसकी अनुमानित कीमत 30,90,125 रुपये दिखाई गई है। ये तीनों निविदाएं कुल 1,43,65851 रुपये की हैं।पत्र में कहा गया है कि यह खरीद प्रक्रिया उस समय संचालित की जा रही है, जब निर्वाचित अध्यक्ष को पद से हटाए जाने से संबंधित प्रकरण उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। साथ ही त्रिवेंद्र कुमार के 16 अक्तूबर के तबादले के बाद वर्तमान में नगर पंचायत में कोई स्थायी ईओ तैनात नहीं है। प्रशासक के रूप में दातागंज के एसडीएम विनोद कुमार कार्य देख रहे हैं। वहीं ईओ का कार्यभार बदायूं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) विनय मणि त्रिपाठी के पास है। दोनों का ही नगर पंचायत कार्यालय में न के बराबर आना रहता है।

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