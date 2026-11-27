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जिला हरदोई के थाना पचदेवरा के ग्राम बाहपुर सपा की रहने वाली नीलम की शादी उसहैत थाना क्षेत्र के ग्राम मुगर्रा महानगर में करीब तीन साल पहले हुई थी। पति आर्येंद्र किसानी करते हैं। 11 नवंबर को महिला ने घर पर ही बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे की जन्म के बाद ही मृत्यु हो गई। प्रसूता भी अस्वस्थ रहने लगी। पति गांव के ही निजी चिकित्सक के यहां उसका इलाज कराते रहे।बुधवार को हालत ज्यादा बिगड़ने पर नीलम को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान बुधवार देर रात 11 बजे नीलम की मृत्यु हो गई। इधर, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। मायके पक्ष से सूचना मिलने पर उसहैत पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराया।पोस्टमॉर्टम हाउस पर पहुंचे पति आर्येंद्र ने बताया कि पुत्र को जन्म देने के बाद तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टर को दिखाया था। गंभीर हालत में बरेली लेकर गए थे, मगर नीलम की जान नहीं बच सकी। सीओ राहुल पांडेय ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। इस संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।