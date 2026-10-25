Budaun News: आलू लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार की रौंदा, मौत

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थाना क्षेत्र के गांव दांबरी निवासी अरविंद निजी कंपनी में नौकरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। वह तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। पुलिस के अनुसार, वह बाइक से मुंडिया की ओर से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान केडीएच स्कूल के सामने आलू लदे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़े और ट्रैक्टर-ट्रॉली का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया।हादसे में उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला, इससे उनकी मौके पर मौत हो गई। अरविंद की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी दीक्षा और 10 वर्षीय बेटी काव्या व छह वर्षीय बेटे कुंज का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले अरविंद की मौत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीम ने मौके से ट्रैक्टर कब्जे में लेने के साथ चालक को हिरासत में ले लिया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।