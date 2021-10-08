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Budaun News: गंगा पार फसल बचाने गए तीन युवक डूबे, एक की तलाश

Mon, 21 Sep 2026 12:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:03 AM IST
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Three youths drowned while crossing the Ganges to save crops; search underway for one.
बदायूं। गोवंशों से फसल बचाने के लिए गंगा पार गए तीन युवक रविवार को गहरे पानी में फंसकर डूब गए। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दो युवकों को सकुशल बाहर निकाल लिया, जबकि तीसरा युवक गंगा की धारा में लापता हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और फ्लड पीएसी की मदद से उसकी तलाश शुरू कराई। देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं लग सका।
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हादसा उसहैत थाना क्षेत्र के दल नगला गांव के पास हुआ। गांव निवासी अमित कुमार (26) पुत्र वीर सिंह, रामू (28) पुत्र पेशकार और सचिन 28 पुत्र विनोद कुमार फसल की रखवाली के लिए गंगा पार गए थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। आसपास मौजूद लोगों की नजर पड़ी तो उन्होंने बचाव की कोशिश शुरू कर दी। किसी तरह अमित और सचिन को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन रामू तेज बहाव के बीच लापता हो गया।
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रामू के डूबने की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। सीओ उझानी राहुल पांडेय ने बताया कि पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू कराया। गोताखोरों के साथ फ्लड पीएसी की टीम गंगा में संभावित स्थानों पर उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ग्रामीणों की मदद से भी नदी किनारे निगरानी कर रही है।
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