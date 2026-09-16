फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Theft worth lakhs from two houses in the Faizganj Behta area.

Budaun News: फैजगंज बेहटा क्षेत्र में दो घरों से लाखों की चोरी

Wed, 16 Sep 2026 01:32 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Theft worth lakhs from two houses in the Faizganj Behta area.
खेड़ादास गांव के निवासी सतेन्द्र के मकान मे लगा कुमल। संवाद
ओरछी। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात दो गांवों में घटनाएं कर चोर दो घरों से लाखों रुपये का सामान चुरा ले गए। चोरों ने खेड़ादास और गन गोली गांव में गांव के बाहरी छोर पर बसे लोगों के मकानों को निशाना बनाया।
विज्ञापन

खेड़ादास निवासी सतेंद्र पुत्र कल्लू दूसरे शहर में मजदूरी करते हैं। इस कारण उनका मकान अक्सर बंद रहता है। शनिवार को वह घर लौटे थे, क्योंकि भतीजी की शादी की बातचीत चल रही थी। सोमवार रात खाना खाकर परिवार के साथ दूसरे कमरे में सो रहे थे। मकान के एक कमरे में संदूक, अलमारी, कुठिया आदि में सामान रखा था। देर रात चोरों ने उसी कमरे में कुमल लगाया और अलमारी व संदूक के ताले तोड़कर उसमें रखा सोने का पैंडल, अंगूठी, पाजेब, झाले समेत करीब एक लाख रुपये के जेवर के अलावा फूल-पीतल के बर्तन, नए कपड़े चोरी कर ले गए।मंगलवार सुबह जागने पर घटना का पता चला तो परिजनों के होश उड़ गए।
विज्ञापन

इसी तरह गनगोली गांव में महिपाल पुत्र दयाराम के घर में भी कुमल लगाकर चोरी की गई। लगभग डेढ़ लाख रुपये की संपत्ति चोरी होने का अनुमान है। सूचना पर फैजगंज बेहटा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच। पीड़ितों ने चोरी की तहरीरें दे दी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि चोरी की घटनाओं में पुलिस जांच कर रही है। जल्द की घटनाओं का खुलासा किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed