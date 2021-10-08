Budaun News: दो गोदामों में बारूद का अवैध भंडारण मिलने की नायब तहसीलदार करेंगे जांच

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उझानी-बिल्सी रोड पर पटाखा व्यापारी पारस गुप्ता के गोदाम पर एसडीएम सदर ने सीओ सिटी और अग्निशमन अधिकारी के साथ मिलकर छापामार कार्रवाई की थी। यहां पर मानक से तीन गुना बारूद जांच के दौरान मिला था। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट सुमित सिंह ने पुलिस टीम के साथ मिलकर शहर में घोंचापुल के पास पटाखा गोदाम पर छापा मारा था। यहां पर टीम को प्रथम दृष्टया बारूद की मात्रा अधिक मिली है। इसके बाद में गोदाम को सील कर दिया गया है। वहीं अब इस गोदाम में कितना बारूद है। इसकी जांच नायब तहसीलदार सृजन कुमार के नेतृत्व में होगा। वहीं दुकानदारों को नोटिस भेजा गया है। उनसे जवाब मांगा गया है।अभी भंडारण ज्यादा मिलने पर सील की कार्रवाई की गई है। पटाखा कारोबारियों से इस संबंध में जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। -अवनीश राय, डीएम