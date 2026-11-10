Budaun News: दीयों की रोशनी से सराबोर हुआ जिला

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अनार, चकरी, रॉकेट, फुलझड़ी और बम की आवाज से देर रात तक आसमान गूंजता रहा। शहर के प्रमुख चौराहों, मंदिरों और बाजारों में विशेष सजावट की गई थी। लोगों ने अपने घरों के बाहर रंगोली बनाई और दीप जलाए। महिलाएं नए वस्त्रों में सजी-धजी नजर आईं तो बच्चे पटाखे फोड़ने में व्यस्त रहे।दबतोरी। दीपावली का त्योहार क्षेत्र में श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। अमावस्या पर तय मुहूर्त पर लोगों भगवान गणेश और महालक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की।उसावां। कस्बे सहित क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में दीपों के इस पावन पर्व पर घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों को रंग बिरंगी झालरों व मिट्टी के दीपों से सजाया गया। शाम होते ही पूरा कस्बा रोशनी से जगमगा उठा। शाम से ही आतिशबाजी का दौर शुरू हो गया, जो देर रात तक चलता रहा।कादरचौक। दीपावली पर शाम को शुभ मुहूर्त में परिवारों ने भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा की। इसके बाद घरों के दरवाजों, छतों और आंगन में दीप जलाए गए। दीपों की कतारों और रंगीन झालरों से पूरा क्षेत्र रोशनी में नहा उठा।सैदपुर। दीपावली पर लोगों ने अपने घरों और दुकानों पर लक्ष्मी देवी की पूजा की। मिष्ठानों की दुकानों देर शाम तक पर भारी भीड़ रही और एक दूसरे को लोगों ने उपहार भेंट कर दीपावली की बधाई दी नगर पंचायत की तरफ से नगर में सजावट रोशनी की गई।बिल्सी। नगर में लोगों ने देर रात तक जमकर आतिशबाजी छोड़ी। मिष्ठान की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ रही। मंदिरों में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की। मंदिरों में दीप जलाए।