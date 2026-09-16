Budaun News: राजा की सीकरी के बाद बैरमाई गांव में स्कूल की जमीन पर आंबेडकर प्रतिमा लगाने का प्रयास

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, स्कूल की जमीन पर प्रतिमा लगाने के संबंध में हिरासत में लिए गए दो युवकों से जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही यह भी पता किया जा रहा है कि प्रतिमा लगाने के पीछे किसकी भूमिका थी और इसके लिए अनुमति ली गई थी या नहीं। बताते हैं कि गांव के कुछ लोगों ने कई दिन पहले प्रतिमा रखने की तैयारी की थीं लेकिन प्रतिमा लगने से पहले शोर मच गया।इस मामले में कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। बता दें कि पिछले माह में राजा की सीकरी में बिना अनुमति ग्राम समाज की भूमि पर प्रतिमा लगाने को लेकर बवाल हो गया था, प्रतिमा लगाने से रोके जाने पर कुछ अराजक तत्वों ने महिलाओं और बच्चों को आगे कर पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों पर पथराव कर दिया, एक दर्जन सरकारी गाड़ियां तोड़ डाली थीं। इस मामले की चिंगारी अभी पूरी तरह से शांत भी नहीं हुई है।इस मामले में दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के आधार पर मामले में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. हृदेश कठेरिया, एसपी ग्रामीणराजा की सीकरी बवाल में 16वीं गिरफ्तारी, नामजद आरोपी घर से पकड़ाबदायूं। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के राजा की सीकरी गांव में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने एक और नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी हरवेंद्र उर्फ महावीर सिंह पुत्र वीरपाल सिंह निवासी राजा की सीकरी को उसके घर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया। राजा की सीकरी गांव में हुए बवाल के बाद पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। पुलिस की कार्रवाई से गांव में घटना से जुड़े आरोपियों में खलबली मची हुई है। सीओ बिसौली अंशुमन श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में फरार आरोपियों की तलाश जारी है। संवाद