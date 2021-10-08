Budaun News: 29 को रात आठ बजे से बदायूं-घटपुरी मार्ग रहेगा बंद

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बदायूं। वरिष्ठ खंड अभियंता/रेलपथ पूर्वाेत्तर रेलवे सुमित शेखर ने बताया कि बदायूं व घटपुरी के बीच (मलगांव) पर समपार (रेलवे क्राॅसिंग) संख्या-270 ए पर ओवर हॉलिंग व मरम्मत कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के कारण बदायूं-घटपुरी मार्ग पर सड़क यातायात 29 अगस्त को रात आठ बजे से 30 अगस्त को सुबह आठ बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान ओवर हॉलिंग व मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसके दृष्टिगत संबंधित मार्ग पर यातायात को नियंत्रित करने व आमजन को आवागमन में असुविधा से बचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग से आवागमन की व्यवस्था के तहत आंवला होकर निकलेंगे। बदायूं-घटपुरी मार्ग से आवागमन करने वाले वाहन चालक निर्धारित अवधि में वैकल्पिक मार्ग का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों व पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मार्ग बंद रहने की अवधि में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और किसी प्रकार की जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। संवाद