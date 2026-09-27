ताइक्वांडो: बीडीवी के वंश और केशव का राज्य स्तर पर चयन
बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:19 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:19 AM IST
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बिल्सी। एसआरएम इंटर कॉलेज, बीसलपुर में आयोजित मंडल स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में भूदेवी वार्ष्णेय इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में विद्यालय के रोहित, केशव, श्रेयांश, वंश और आयुष ने प्रतिभाग किया।
उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर केशव का 51 किलोग्राम और वंश का 48 किलोग्राम भार वर्ग में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता गोरखपुर में आयोजित होगी। खिलाड़ियों के चयन पर कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाद
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उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर केशव का 51 किलोग्राम और वंश का 48 किलोग्राम भार वर्ग में राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता गोरखपुर में आयोजित होगी। खिलाड़ियों के चयन पर कॉलेज के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। संवाद
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