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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Stadium-11 and Kathra Khagei B became champions in the district level under-18 volleyball competition

Budaun News: जिला स्तरीय अंडर-18 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्टेडियम-11 और कथरा खगेई बी बनी चैंपियन

Mon, 31 Aug 2026 02:00 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Mon, 31 Aug 2026 02:00 AM IST
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Stadium-11 and Kathra Khagei B became champions in the district level under-18 volleyball competition
जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल खेलते ​​खिलाड़ी। संवाद
बदायूं। स्पोर्ट्स स्टेडियम में रविवार को जिला स्तरीय अंडर-18 की बालक-बालिका वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
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बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में सिंगला गर्ल्स कॉलेज की दोनों टीमों के बीच रोचक मुकाबला हुआ, जिसमें टीम ए ने टीम बी को 2-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में स्टेडियम-11 और बहेड़ी-11 के बीच कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें स्टेडियम-11 ने 2-1 से जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबला स्टेडियम-11 और सिंगला गर्ल्स कॉलेज ए के बीच खेला गया। इसमें स्टेडियम-11 की बालिकाओं ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 2-0 से एकतरफा जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया।


बालक वर्ग के फाइनल में कथरा खगेई बी और एपीएस स्कूल एक के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें कथरा खगेई बी ने 2-1 से जीत दर्ज कर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। अध्यक्ष राजन मेहंदी रत्ता ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और खेल को अनुशासन व फिटनेस के लिए जरूरी बताया।

जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल खेलते खिलाड़ी। संवाद

जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल खेलते खिलाड़ी। संवाद

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