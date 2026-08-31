Budaun News: जिला स्तरीय अंडर-18 वॉलीबॉल प्रतियोगिता में स्टेडियम-11 और कथरा खगेई बी बनी चैंपियन

बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में सिंगला गर्ल्स कॉलेज की दोनों टीमों के बीच रोचक मुकाबला हुआ, जिसमें टीम ए ने टीम बी को 2-1 से पराजित कर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में स्टेडियम-11 और बहेड़ी-11 के बीच कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें स्टेडियम-11 ने 2-1 से जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबला स्टेडियम-11 और सिंगला गर्ल्स कॉलेज ए के बीच खेला गया। इसमें स्टेडियम-11 की बालिकाओं ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 2-0 से एकतरफा जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया।बालक वर्ग के फाइनल में कथरा खगेई बी और एपीएस स्कूल एक के बीच कांटे की टक्कर हुई, जिसमें कथरा खगेई बी ने 2-1 से जीत दर्ज कर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। अध्यक्ष राजन मेहंदी रत्ता ने विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कृत करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और खेल को अनुशासन व फिटनेस के लिए जरूरी बताया।